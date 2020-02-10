Oltulu çocukların poşetle kayak keyfi

10.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:28

ERZURUM'un Oltu ilçesine sezonun ilk karı düştü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Mehterdere Mahallesi'nde poşetlerle kayan çocuklar, soğuk havaya aldırmadan saatlerce karın keyfini çıkardı.

Oltu Mehterdere Mahallesi'nde çocuklar, ilçelerine yağan karı büyük sevinçle karşıladı. Mevsimin ilk kar yağışında çocuklar, kızak bulamayınca naylon poşetlerle kayarak eğlendi. Soğuk havaya aldırmadan saatlerce karın keyfini çıkaran çocuklar üşüdükleri zaman yaktıkları ateşin etrafında toplanarak ısınmaya çalıştı. Belediye Başkanı Necmettin Taşçı'dan da birer kızak talebinde bulunan çocuklar, kış sporlarını da çok sevdiklerini bu konuda da destek beklediklerini belirttiler.

Çocuklardan Mustafa Burak Sağdıç, "Uzun zamandır beklediğimiz kar yağdı ama kızaklarımız olmadığı için poşetlerle kayıyoruz. Belediye Başkanımız Necmettin Taşçı'dan ricamız, bize kızak yaptırırsa çok güzel olur. Kış sporlarını çok seviyoruz. İmkanımız olmadığı için poşetle kayıyoruz. Bizlere paten yardımı yapılırsa çok seviriz" dedi.

Kaynak: DHA