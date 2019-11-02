Oltu'ya yılın ilk karı düştü

Oltu'ya yılın ilk karı düştü

Erzurum'un Oltu İlçesinde yılın ilk karı dağları beyazlatırken ilçe merkezinde yağış yağmur olarak etkili oldu.

02.11.2019 10:43
Oltu'ya yılın ilk karı düştü

Erzurum'un Oltu İlçesinde yılın ilk karı dağları beyazlatırken ilçe merkezinde yağış yağmur olarak etkili oldu.


Dün gece Oltu ilçe merkezine karla karışık yağmur yağarken yüksek kesimlere kar yağdı


Oltulular hafta sonuna sabah karla uyandılar. Vatandaşlar kışın erken geldiğini belirterek, bu sene kışın çetin geçeceğini söylediler.


Oltulu Hüseyin Isık, "Busene yılın ilk karı yağdı çok şükür. Bu kış çok çetin geçeceğe benziyor ne yapalım. Allah yardımcımız olsun" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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