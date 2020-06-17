Oltu'ya dolu yağışı nedeniyle trafik kapandı, esnaf zor anlar yaşadı Oltu'ya dolu yağışı nedeniyle trafik kapandı, esnaf zor anlar yaşadı Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Oltu'ya dolu yağışı nedeniyle trafik kapandı, esnaf zor anlar yaşadı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağış sonrası Oltu-Narman karayolu kısa süreli trafiğe kapanırken ilçe merkezinde kurulan pazar esnafını zor anlar yaşadı. Oltu Borahane deresinden gelen sel suları yolu kısa süreli yolu trafiğe kapattı.

Oltu Belediyesi iş makinelerinin hızlı bir şekilde müdahalesi sonucu şehir merkezine sel sularının dolmasını engelledi.

Pazar esnaflarından Önder Ay, "Kapalı pazar istiyoruz. Her hafta aynı rezilliği çekiyoruz. Bu doluda bütün mallarım ıslandı zararım 6 bin lira civarında" dedi.

Oltulu Tuncay Vural ise "Aşırı derecede yağmur ve dolu yağdı dereden sel geldi. Sel suları bostanda ciddi anlamda hasara neden oldu.' Diye konuştu.

Kaynak: İHA