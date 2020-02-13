Oltu taşına "Sevgililer Günü" dokunuşu

13.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:06

Erzurum'da toprağın metrelerce altından çıkarılan ve kentin simgelerinden olan Oltu taşı, 14 Şubat Sevgililer Günü için özel motiflerle süslenerek müşterilerin beğenisine sunuldu.

Tarihi Rüstempaşa Çarşısı esnafı, Sevgililer Günü'nde müşterilerine farklı ürünler sunmak amacıyla çalışma içine girdi.

Oltu ilçesinde yerin metrelerce altından çıkarılan, kolay işlenebilme özelliğiyle takı ve ziynet eşyası yapımında kullanılan Oltu taşı, atölyelerdeki taş ustaları tarafından sevgililer için tasarlandı.

Yeni geliştirdikleri motiflerle Oltu taşından tek taş yüzük, kolye, broş, küpe ve künye gibi takılar üreten ustalar, ürünlerini mağazaların vitrinlerinde sevgililerin beğenisine sundu.

Erkekler için de tespih ve kol düğmeleri gibi hediyelikler hazırlayan esnaflardan Fatih Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oltu taşının ardıç ağacının kökünden elde edildiğini ve hafif olmasının yanı sıra kullandıkça parlaması sebebiyle dikkati çektiğini söyledi.

Aydoğan, Oltu taşının ustaların el emeği ve göz nuruyla işlendiğini belirterek, bu yıl da Oltu taşından birçok takı ve aksesuarı müşterilerin beğenisine sunduklarını dile getirdi.

Sevgililer için tasarlanan yeni modellerin vitrinlerdeki yerini almasıyla işlerinde artış olduğuna değinen Fatih Aydoğan, "Sevgililer Günü yaklaştığından atölyelerimizde yoğun çalışma oluyor. Atölyelerimizde Sevgililer Günü için ekstradan müşterilerimize sunabileceğimiz daha güzel ürünler yapmaya çalışıyoruz." dedi.

"Oltu taşı, Sevgililer Günü'nde farklı anlamlara bürünüyor"

Esnaf Sedat Kümbet ise yöresel ve yerli ürün olması nedeniyle insanların Oltu taşına ilgi gösterdiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Küpe, bileklik, yüzük, gerdanlık gibi güzel takılarımız var. Ürünlerimiz göz nuru ve el emeğidir. Hepsi farklı tasarımlara sahip ve ayrı güzellikte yapılıyor. Oltu taşı, Sevgililer Günü'nde farkı anlamlara bürünüyor. 'Siyah taş' olarak geçen Oltu taşının yansıma özelliği var. Taşa baktıkları zaman kendilerini görebilecekleri için ayna özelliği de taşıyor."

Kaynak: AA