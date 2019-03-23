Oltu Taşına Mardin Telkârisi İşlenecek

MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, Oltu taşına Mardin telkarisi ile işlenerek yeni çok güzel takılar ortaya çıkacağına vurgu yaptı.

Erzurum MÜSİAD Başkanı Fuat Demir ve yönetim kurulu üyeleri birlikte KUDAKA Genel sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen'i ziyaret etti.

Projeler hakkında bilgi olan MÜSİAD Başkanı Demir, projeler kapsamında ilk etapta on kişilik bir Oltu taşı ustasını Mardin'e götürerek oradaki telkari ustaları ile buluşturtacaklarını kaydetti.

İki farklı iş dalından ortak çok güzel takı tasarımları ortaya çıkacağına inandığını belirten Demir, bölgede bir çok insana iş kapısı olacağını belirtti.

Demir, KUDAKA ile ortaklaşa yapacakları proje ile iki il arasında çok güzel bir iş bağlantısı kuracaklarını söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA