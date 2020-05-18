Oltu Şura Hükumeti temsilcileri unutulmadı
Erzurum'da, 1919 yılında kurulan Oltu Şura Hükumeti kurucusu Yusuf Ziya Bey ile birinci dönem TBMM'ye gönderilen Rüstem Hamşioğlu, ana vatan iltihakın 100. yılında mezarları başında anıldı.
18.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:44
Erzurum'da, 1919 yılında kurulan Oltu Şura Hükumeti kurucusu Yusuf Ziya Bey ile birinci dönem TBMM'ye gönderilen Rüstem Hamşioğlu, ana vatan iltihakın 100. yılında mezarları başında anıldı.
Oltu Belediyesi tarafından düzenlenen törende İngiliz işgaline karşı kurulan hükumette görevli Ziya Bey ve Hamşioğlu'nun mezarlarında Kur'an okunarak dualar edildi.
Tören Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Temel Demir, Ziya Bey ve Hamşioğlu'nun mezarları başına sancak koyup çiçek bırakmasının ardından sona erdi.
Kaynak: AA