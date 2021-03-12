Oltu son gazisini uğurladı
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Oltu son gazisini uğurladı

12.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:14
Oltu son gazisini uğurladı

Oltu'nun Dutlu Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Oltu'daki yaşayan son Kore Gazilerinden birisi olan Zeki Akbulut Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Oltu'nun Dutlu Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Oltu'daki yaşayan son Kore Gazilerinden birisi olan Zeki Akbulut Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Oltu'nun Son gazisi olan Zeki Akbuluta Oltu Garnizon komutanlığında askeri tören düzenlenecek. Zeki Akbuluta daha sonra Oltu Dutlu köyünde toprağa verilecek. - ERZURUM

Oltu son gazisini uğurladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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