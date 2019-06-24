Oltu OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına Kadir Parlak getirildi

Oltu Organize Sanayi Odası (OSB) Yönetim Kurulu Başkanlığına Kadir Parlak getirildi.

Oltu Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) Oltu OSB Müteşebbis Heyet ve Yönetim kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda alınan kararla OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığına Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Kadir Parlak getirildi.

Parlak yaptığı açıklamada "Bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan aldığımız şevk ve tecrübeyle daha çok çalışacağız. Tüm sanayicilerimizi yanımızda görmek istiyoruz." dedi.

Katılımcılar toplantıda OSB'de görev alan bazı yönetici ve üyeleri de belirledi.

Kaynak: AA