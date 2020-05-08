Oltu'nun yüksek rakımdaki Kırdağ Dağı beyaza büründü
08.05.2020 11:40 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:54
Oltu ilçesinde bulunan ve yaklaşık 2 bin 500 rakımdaki Kırdağ Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü.
Oltu ilçesinde bulunan ve yaklaşık 2 bin 500 rakımdaki Kırdağ Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü.
İlçede bir süredir etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
Yüksekliği yaklaşık 2 bin 500 metre olan Kırdağ Dağı'nın mayısta beyaza büründüğünü gören vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı.
Kaynak: AA