Oltu'nun yüksek kesimleri beyaz büründü

Oltu'nun yüksek kesimleri beyaz büründü

Oltu'nun yüksek kesimleri beyaz büründüERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesinde mevsimin ilk karı dağları beyazlatırken ilçe merkezinde yağış yağmur olarak etkili oldu.

02.11.2019 13:07
Oltu'nun yüksek kesimleri beyaz büründü

Oltu'nun yüksek kesimleri beyaz büründü

ERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesinde mevsimin ilk karı dağları beyazlatırken ilçe merkezinde yağış yağmur olarak etkili oldu.

Dün gece Oltu ilçe merkezine karla karışık yağmur yağarken yüksek kesimlere kar yağdı. Oltulular hafta sonuna karla uyandı. Vatandaşlar kışın erken geldiğini belirterek, bu sene kışın çetin geçeceğini söylediler.

Oltulu Hüseyin Isık, "Bu sene mevsimin ilk karı yağdı çok şükür. Bu kış çok çetin geçeceğe benziyor ne yapalım. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Kaynak: İHA

VİDEO: Oltu'nun yüksek kesimleri beyaz büründü
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