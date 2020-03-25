Oltu'nun kurtuluşu çelenk sunumu ile kutlandı Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 102.inci yıl dönümü çelenk sunumu töreni ile kutlandı.

Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 102.inci yıl dönümü çelenk sunumu töreni ile kutlandı.

Kurtuluş programı Hükümet meydanındaki Atatürk anıtına, Oltu Kaymakamlığı, Oltu Garnizon Komutanlığı ve Oltu Belediyesi çelenklerinin sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Lütfü Sürücü, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin katıldı.

Dünyayı saran Korona virüsü nedeni ile alışıla gelmişin dışında kurtuluş coşkusundan uzak bir törenle kutlandı.

Milli Mücadele tarihimiz içinde oldukça önemli bir yeri olan Oltu; 1918 yılında işgalden kurtulmak amacıyla Oltu İslam Komitesi - Oltu Şura Hükümetini kurmuş ve bağımsız bir Şura Hükümeti olarak 25 Mart 1918'de Ermeniler sınır dışı edilmiştir. Bu tarih Oltu'nun kurtuluşu olarak kutlanmaktadır. Kurtuluş mücadelesi sonrası bağımsızlığını ilan eden Oltu, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra kendi isteği ile Türkiye topraklarına bağlanmıştır. - ERZURUM

Kaynak: İHA