Oltu'nun İlk Magnetleri Buzdolaplarını Süslemeye Başladı

Oltu'nun ilk magnetleri buzdolaplarını süslemeye başladı.

Oltu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Tanrıver, Oltu Halk Eğitimi Merkezi'nce Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı (SODES) başta olmak üzere birçok kuruma proje hazırlayıp sunulduğunu belirterek, "Avrupa Birliği Erasmus projeleri kapsamında devam eden iki adet proje ile birlikte SODES kapsamında hazırlanan "Yeni Tasarımlar Oltu Taşı"adlı proje Erzurum Valiliği tarafından desteklendi. Proje kapsamında vasıfsız yetişkin bay ve bayanlara verilecek Oltu Taşı İşleme, Takı Tasarımı,Çizimi ve Yapımı eğitimi sayesinde yeni ürün modelleri tasarlanıp var olan hediyelik ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi amacıyla tasarlandı" dedi.

2012 yılında desteklenen SODES projesi kapsamında alınmış olan CNC makinası kullanılarak yeni tasarımlar geliştirilmiş ve hediyelik ürünlere yenileri eklendiğini anlatan Cemal Tanrıver, "Bulunduğu yörenin tanıtımında önemli ölçüde katkı sağlayan özellikle buzdolabı kapaklarını süsleyen magnetler proje faaliyetleri kapsamında hazırlandı. İlçenin sembolü olan Oltu Kalesi, Aslanpaşa Camii ve Tespih modeli Oltu Haritası üzerine üç değişik model Oltu Magneti çizildu. Yine Erzurum Haritası içerisinde Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi'nin çizildiği değişik boy ve renkte olan magnetler kullanıcıların beğenisine sunuldu" diye konuştu.

Cemal Tanrıver, önümüzdeki zamanlarda diğer ilçeler içinde benzer magnetler hazırlanacağı ifade ederek, "Önceki projede alınan araç ve makinelerin yeni projelerde kullanılması projelerin tamamladıktan sonra da sürdürülebilir olması bakımından önemli" dedi. - ERZURUM