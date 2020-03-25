Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü
Oltu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.
25.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:41
Oltu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.
Tören kapsamında Hükumet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında etkinliklerin iptal edildiği törene, Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Garnizon Komutanvekili Piyade Binbaşı Lütfi Sürücü katıldı.
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Kaynak: AA