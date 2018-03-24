Oltu'nun Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı
Oltu'nun düşman işgalinin kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla ilçede meşaleli yürüyüş düzenlendi.
Oltu'nun düşman işgalinin kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla ilçede meşaleli yürüyüş düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, bir araya gelen yaklaşık 2 bin kişi, ellerindeki meşalelerle şehir turu yaptı.
Yağışlı havaya rağmen ilçe halkı yürüyüşe yoğun ilgi gösterdi.
Meşaleli yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından son buldu.
Yürüyüşe İlçe Kaymakamı Şenol Turan, İlçe Belediye İbrahim Ziyrek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.