Oltu'nun Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı

Oltu'nun düşman işgalinin kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla ilçede meşaleli yürüyüş düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, bir araya gelen yaklaşık 2 bin kişi, ellerindeki meşalelerle şehir turu yaptı.

Yağışlı havaya rağmen ilçe halkı yürüyüşe yoğun ilgi gösterdi.

Meşaleli yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından son buldu.

Yürüyüşe İlçe Kaymakamı Şenol Turan, İlçe Belediye İbrahim Ziyrek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.