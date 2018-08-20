Oltu'daki Selin Ardından Başlatılan Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde dün etkili olan ve 40 ev ile bazı iş yerlerinde etkili olan selin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Oltu Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün kent genelinde yaşanan sağanağın Oltu ilçesinde de bir buçuk saat aralıksız sürdüğünü aktardı.

Sağanağın bir süre sonra sele dönüştüğünü anlatan Ziyrek, şu bilgileri paylaştı:

"Sağanağın ardından üst havzalardan gelen sular ilçe merkezinde çamur ve teressübat ile sele sebep oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren aniden bastıran selde bodrum katlarındaki yaklaşık 40 ev ile bazı iş yerlerini su bastı. Selde bizim iskan vermediğimiz sedir evler dediğimiz bazı evlerin bodrum ve giriş katını da su bastı. Su basan ya da hasar gören yapıların kesin sayısı tespitler sonrası belirlenecek."

Ziyrek, sel sonrası ilçede su tahliye ve hasar tespit çalışmaları yaptıklarını anlatarak, "Selin ardından kaymakamlık, belediye ve maliye ekiplerinin başlattığı hasar tespit çalışmaları sürüyor. Dün akşam başlattığımız hasar tespit çalışmaları halen sürüyor. Gerekli tespitlerden sonra vatandaşın zararının karşılanması için ilgili makamlara müracaat edeceğiz." dedi.

Selde yıkılan yapı ya da yaralı can kaybı bulunmadığını anlatan Ziyrek, "Sel Oltu ilçe merkezinde etkili oldu, sel ilçeyi adeta çembere aldı, üst rakımlı köylerde herhangi bir sorun yok." ifadesini kullandı.