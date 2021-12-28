Oltu'da Zabıta ekipleri fiyat denetimini sürdürüyor - Haberler
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Oltu'da Zabıta ekipleri fiyat denetimini sürdürüyor

Oltu'da Zabıta ekipleri fiyat denetimini sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Oltu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki marketlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetimlerini sürdürüyorlar.

Oltu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki marketlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetimlerini sürdürüyorlar.

Oltu Zabıta Müdür Vekili Nihat Cengiz ve ekibi Oltu İlçe merkezindeki marketleri denetleyerek fahiş fiyatlara yönelik kontrollerini sürdürüyor.

Oltu Zabıta Müdür Vekili Nihat Cengiz, "Fahiş fiyatların önüne geçe bilmek için her gün sıkı bir şekilde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Kurallara uymayan esnaflarımıza cezai işlem gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimiz sürekli olarak devam ettirilecektir" dedi. - ERZURUM

Oltu'da Zabıta ekipleri fiyat denetimini sürdürüyor

Oltu'da Zabıta ekipleri fiyat denetimini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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