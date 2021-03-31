Oltu'da yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi
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Oltu'da yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Oltu'da yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi

Türkiye genelinde eş zamanlı yayalara öncelik konulu çalışma Oltu'da Polis ve Jandarma tarafından gerçekleştirdi.

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Türkiye genelinde eş zamanlı yayalara öncelik konulu çalışma Oltu'da Polis ve Jandarma tarafından gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 ile gönderilen yazıyla 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' uygulaması kapsamında Oltu ilçe merkezinde yaya geçişlerine kırmızı çizgi çekildi.

Bu kapsamda tüm yurtta olduğu gibi Oltu'da da yaya geçitlerindeki bazı şeritler, kırmızıya boyandı. - ERZURUM

Oltu'da yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi
Oltu'da yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi
Oltu'da yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi
Oltu'da yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi
Oltu'da yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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