Oltu'da şiddetli sağanak

Oltu'da şiddetli sağanak

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı.

Oltu'da şiddetli sağanak

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı.
Kentin Oltu ilçesinde öğleden sonra etkisini gösteren şiddetli sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.
Vatandaşlara da zor anlar yaşatan sağanak dolayısıyla Erzurum-Ardahan kara yolunun Oltu ilçesi Yusuf Ziyabey Mahallesi mevkisinde su birikintisi oluştu.
Bu nedenle bazı sürücüler ile vatandaşlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA
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