Oltu'da Servis Şoförlerine Seminer Verildi

Oltu'da öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförlerine eğitim semineri verildi.



Oltu Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İhsan Aras, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutan Yardımcısı Uzman Jandarma Mete Demir ve servis şoförleri katıldı.



Seminerde şoförler, "öğrenci taşımacılığı" ve "trafik güvenliği" konularında bilgilendirildi.



Programın sonunda şoförlere sertifika verildi.