Oltu'da sel...İş makinesi sel sularının içinde kaldı
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Oltu'da sel...İş makinesi sel sularının içinde kaldı

Oltu'da sel...İş makinesi sel sularının içinde kaldı Erzurum'da etkili olan sağanak yağmur sonrası Oltu çayı sele dönüştü.

25.05.2020 18:10 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:15

Oltu'da sel...İş makinesi sel sularının içinde kaldı

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan sağanak yağmur sonrası Oltu çayı sele dönüştü. Özel sektöre ait bir iş makinası sel sularının içinde kalırken, Oltu-Olur ilçelerinin Oltu çayı Havzasındaki yerleşim yerlerindeki ekili alanlar zarar gördü.

Birkaç gündür etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Oltu'da Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hibe seralara sel suları doldu, yaklaşık 40 bin dönüm ekili arazi zarar gördü. Olur Ormanağzı Köyü Merkez mahallesindeki köprüyü ise sel götürdü. Olur Belediye Başkanı zarar gören mahalleleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olur Yeşil Bağlar mahallesindeki çiftçiler, "Sulama arkının bendini iyi yapmadılar o yüzden ekili arazilerimiz sular altında kalıyor. Devletten yardım istiyoruz" şeklinde konuştular.

Oltu'da sel...İş makinesi sel sularının içinde kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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