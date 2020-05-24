Oltu'da şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
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Oltu'da şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Erzurum'un Oltu ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

Oltu'da şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
24.05.2020 19:25 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:24

Erzurum'un Oltu ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ın başkanlığında, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, belediye, müftülük, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personellerinden oluşan heyet, şehit yakınları ve gazilere bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Ailelerin bayramları sosyal mesafe kuralları gözetilerek evlerine girmeden kutlanırken, heyet tarafından çiçek ve dezenfektan malzemelerinden oluşan hediye paketi de takdim edildi.

Kaymakam Turan, "Sarsılmaz cesaretlerine hayranlık duyduğumuz şehitlerimizin bize emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizle bu mukaddes günde bir araya gelmenin ayrıcalığını yaşıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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