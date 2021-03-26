Oltu'da Mart karı yağıyor.. Vatandaşların zirai don endişesi

Oltu'da Mart karı yağıyor.

Oltu'da Mart karı yağıyor.. Vatandaşların zirai don endişesi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesinde aralıklarla etkili olan kar yağışı vatandaşları endişelendirdi.

Oltulu vatandaşlar yağan kar sonrası zirai don yaşanması halinde meyve ağaçlarının zarar görebileceğinden dolayı büyük endişe yaşadı.

Oltulu Güngör Durgun; "Mart ayının sonuna gelmiş durumdayız. Mevsim itibariyle ilçemizde kar yağışı var, bu kar yağışının bu mevsimde çiçek açan ağaçlar üşümez inşallah" dedi.

Oltulu Beycan Onat ise "Mart ayındayız. Mart 26'sı şu an. Oltu'da çok güzel bir kar yağıyor. İnşallah kar tutmaz meyve ağaçlarını üşütmez. Sonumuz hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN