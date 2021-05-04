Oltu'da laleler açmaya başladı
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Oltu'da laleler açmaya başladı

İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN - Haberler | Yerel

Oltu'da laleler açmaya başladı Erzurum'un Oltu ilçesinde Lale Dağı'nda açan laleler muhteşem bir doğal güzellik oluşturuyor.

Oltu'da laleler açmaya başladı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde Lale Dağı'nda açan laleler muhteşem bir doğal güzellik oluşturuyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde Lale Dağı'nda açan sarı ve kımızı laleler, lale dağı olarak da bilinen Sitare Dağı'nı süslemeye başladı. Her yıl 15 Nisan tarihinden itibaren açan laleler, havaların yağışlı ve soğuk olmasından dolayı geç açtı. Oltulu Fırat Aydın, "Her yıl bu mevsimde laleleri fotoğraflamak onları insanlarla paylaşmak bize huzur veriyor" dedi.

Oltu'da laleler açmaya başladı
Oltu'da laleler açmaya başladı
Oltu'da laleler açmaya başladı
Oltu'da laleler açmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN

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