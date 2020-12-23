Oltu'da karla gelen kartpostallık görüntüler
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Oltu'da karla gelen kartpostallık görüntüler

23.12.2020 15:20 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:26

Oltu'da karla gelen kartpostallık görüntüler Kurak havalardan en çok etkilenen yerleşim yerlerinden birisi olan Oltu'ya uzun zamandır beklenen kar sonunda yağdı.

Oltu'da karla gelen kartpostallık görüntüler

ERZURUM - Kurak havalardan en çok etkilenen yerleşim yerlerinden birisi olan Oltu'ya uzun zamandır beklenen kar sonunda yağdı. Kar yağışı sonrası Oltu7da kartpostallık görüntüler oluştu.

Oltu vatandaşlar, "Kar yağmasını bekliyorduk. Kar berekettir. İnşallah karla birlikte Corona virüs de temizlenir" dediler.

Oltulu vatandaş Ayhan Özden, "Beklediğimiz kar sonunda yağdı binlerce şükürler olsun kar berekettir" Dedi.

Oltulu vatandaş Eyup Şimşek ise "Nihayet beklediğimiz kar yağıyor, inşallah barajlarımız suyla dolacak. Kuraklığı bir an önce def edeceğiz. Covit 19 belasından bir an önce kurtaracağız. Mesafemizi koruyalım. Bu güzel vatanımızda hep birlikte sağlıklı bir şekilde yaşayalım" dedi.

Oltu'da karla gelen kartpostallık görüntüler
Oltu'da karla gelen kartpostallık görüntüler
Oltu'da karla gelen kartpostallık görüntüler
Oltu'da karla gelen kartpostallık görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 15:26:58. #1.15#
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