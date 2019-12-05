Oltu'da kar sevinci
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Oltu'da kar sevinci

Erzurum'un Oltu ilçesinde uzun süredir yaşanan kuraklık sonrası etkili olan kar yağışı sevindirdi.

05.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:19
Oltu'da kar sevinci

'un ilçesinde uzun süredir yaşanan kuraklık sonrası etkili olan kar yağışı sevindirdi. Dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.


Karın bereket olduğunu söyleyen vatandaşlar "İnşallah devamı gelir" dediler. Edal Çakır, "Yaklaşık dört aydır Oltu'ya yağmur yağmadı. Bugün şükürler olsun kar yağdı bereket yağdı. Vatandaşlar ot ve saman aldılar. Kuraklık olduğu için ot saman olmadı. Bizim memlekete kar yağmasa olmaz. Kar berekettir" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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