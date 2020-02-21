Oltu'da Kar Çiçekleri açtı
İlkbaharın müjdecisi olarak bilinen kar çiçekleri Erzurum'un Oltu ilçesinde Şubat ayında açmaya başladı.
21.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:39
İlkbaharın müjdecisi olarak bilinen kar çiçekleri Erzurum'un Oltu ilçesinde Şubat ayında açmaya başladı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde mart ayında açması gereken baharın müjdecisi olarak bilinen kar çiçekleri Şubat ayında açtı.
Oltu Halitpaşa Mahallesi cankurtaran mevkisinde açmaya başlayan kar çiçekleri ilkbaharın geldiğini müjdeliyor. - ERZURUM
Kaynak: İHA