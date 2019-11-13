Oltu'da kan bağışı kampanyası
Haberler » Güncel » Oltu'da kan bağışı kampanyası - Haber

Oltu'da kan bağışı kampanyası

Türk Kızılay, Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulunda kan bağışı kampanyası düzenledi.

13.11.2019 09:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:10
Oltu'da kan bağışı kampanyası

Türk , Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda kan bağışı kampanyası düzenledi.

Etkinlikte, okul idarecileri ile öğrenciler hem kan bağışı yaptı hem de çuval yarışı, kaşıkla yumurta taşıma, sandalye kapmaca, havalı tüfekle balon vurma, ok atışı gibi çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cavit Yeşilyurt, kan bağışını şölene çevirdiklerini belirterek, etkinliğe 65 öğrencinin katıldığını söyledi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et