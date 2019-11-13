Oltu'da kan bağışı kampanyası

13.11.2019 09:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:10

Türk Kızılay, Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulunda kan bağışı kampanyası düzenledi.

Etkinlikte, okul idarecileri ile öğrenciler hem kan bağışı yaptı hem de çuval yarışı, kaşıkla yumurta taşıma, sandalye kapmaca, havalı tüfekle balon vurma, ok atışı gibi çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cavit Yeşilyurt, kan bağışını şölene çevirdiklerini belirterek, etkinliğe 65 öğrencinin katıldığını söyledi.

Kaynak: AA