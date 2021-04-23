Oltu'da kalpleri ısıtan iftar yemeği
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Oltu'da kalpleri ısıtan iftar yemeği

Oltu'da kalpleri ısıtan iftar yemeği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Oltu Belediyesi ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti sunuyor.

Oltu Belediyesi ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti sunuyor.

'Oltu'da sofralar ayrı, gönüller bir' sloganıyla Oltu Belediyesi ekipleri kapı kapı iftar yemeği dağıtıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle ülkemizin zor süreçlerden geçtiği bu günlerde Oltu Belediyesi, "Sizin için mutfaktayız" sloganı ile ihtiyaç sahibi ve ileri yaştaki ailelerin evlerine sıcak yemek ulaştırıyor.

Erzurum'un Oltu Belediyesi özellikle dar gelirli ve yardıma muhtaç kişilerin hayatını kolaylaştırmak için hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Belediye Zabıta ekipleri, ihtiyaç sahibi 100 ailenin evine giderek onlara sıcak yemek hizmeti sağlıyor. Özellikle ileri yaştaki kişileri korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman onların yanında olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, çalışmaları titizlikle takip ediyor.

"Sizin için mutfaktayız" hizmeti ile ilgili bilgi veren Başkan Taşçı şunları söyledi;

"Mübarek Ramazan ayını idrak ediyoruz. Tüm Oltu halkının Ramazan ayını tebrik ediyorum. Bir yönetici nasıl hizmet ederse etsin eğer orada yaşayan insanların gönlüne girememişse hiçbir önemi yok demektir. Biz de bu düşünceyle yola çıkarak Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ve imkanı var fakat yemek yapamayan yalnız yaşayan insanlarımıza iftar yemeği veriyoruz. Özel olarak pişirttiğimiz iftar menüsünü 100 eve iftar öncesi götürüp teslim ediyoruz. Salgın tedbirleri kapsamında iftar çadırı hizmeti verememenin burukluğunu yaşadığımız için böyle bir hizmet yapmayı uygun bulduk. Ramazan ayı boyunca yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerin bu durumdan etkilenmemesi için kapı kapı dolaşarak iftar yemeği dağıtıyoruz. Ekiplerimiz tarafından hazırlanan iftarlıklar, ihtiyaç sahiplerine kapılarında teslim edilerek hem paylaşmanın mutluluğunu hem de dua almanın huzurunu yaşıyoruz. Çünkü 11 ayın sultanı olan Ramazan paylaşmaktır."

Oltu Aslanpaşa sakinlerinden Orman İşletmesinden emekli Orman Muhafaza Memuru Lütfü Taşkın, "Oltu Belediye Başkanıma ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Bu Ramazan günü ailesi olmayanlara böyle bir hizmet veriyor biz de iftar yaklaşınca endişeye kalmıyoruz yemek telaşı çekmiyoruz çok çok teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM

Oltu'da kalpleri ısıtan iftar yemeği
Oltu'da kalpleri ısıtan iftar yemeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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