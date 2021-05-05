Oltu'da ilginç kelebek görüldü
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Oltu'da ilginç kelebek görüldü

Oltu'da ilginç kelebek görüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Dutlu köyü aşağı mahallede ikamet eden Selami Aydın Bahçesinde ilkbahar bakımı yaptığı sırada Şeftali ağacına konmuş değişik desenleri olan bir kelebek gördü.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Dutlu köyü aşağı mahallede ikamet eden Selami Aydın Bahçesinde ilkbahar bakımı yaptığı sırada Şeftali ağacına konmuş değişik desenleri olan bir kelebek gördü. Aydın, daha önce böyle bir kelebekle karşılaşmadığı için hemen cep telefonuyla kelebeğin resmini çekti. Selami Aydın kelebeğin resmini sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım dikkat çekti.

(Dursun Murat Aydın/İHA)

Oltu'da ilginç kelebek görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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