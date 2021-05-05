Oltu'da ilginç kelebek görüldü

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Dutlu köyü aşağı mahallede ikamet eden Selami Aydın Bahçesinde ilkbahar bakımı yaptığı sırada Şeftali ağacına konmuş değişik desenleri olan bir kelebek gördü.