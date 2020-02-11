Oltu'da her yer buz oldu
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Oltu'da her yer buz oldu

Erzurum'un Oltu ilçesinde çeşmeler soğuktan donarken, köy dereleri de buz tuttu.

11.02.2020 13:01 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:02
Oltu'da her yer buz oldu

'un ilçesinde çeşmeler soğuktan donarken, köy dereleri de buz tuttu.


Dondurucu soğukları Erzurum'un Oltu ilçesinde etkisini sürdürüyor. Her yerin buz kestiği Oltu'da çeşmeler donarken, köy dereleri de buz tuttu.


Esnaf vitrin camlarını saç kurutma makinesiyle açmaya çalıştı. Oltulu esnaf Fırat Aydın, "İki gündür çok soğuk. Sabah iş yerine geldiğimde vitrin camından dışarı gözükmüyordu, bende saç kurutma makinesiyle ile camın buzunu açtım" dedi.


Otu Narman yolu üzerindeki çeşme ise sızan sudan dolayı tamamen buzla kaplandı.


Oltu'ya bağlı Gökçere köyünde dere buz tutarken, derede buzdan şelaleler oluştu.


Osman Kaya, "Derelerin buz tutmasıyla ortaya güzel manzaralarda çıktı buzdan şelaleler oluştu" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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