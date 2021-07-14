Oltu'da dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi
Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Mahallelerde etkili olan dolu yağışı ekili ve dikili alanlara zarar verdi.
Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Mahallelerde etkili olan dolu yağışı ekili ve dikili alanlara zarar verdi.
Oltu'nun Sivri Deresinde bulunan Kotik, Başbağlar köylerine Uzundere ilçesine bağlı yayla köyünde yağan dolu ekili ve dikili alanlara zarar verdi. Vatandaşlar, "Mevsim kurak gidiyordu zar zor ürün kaldırmaya çalışıyorduk. Bugün yağan dolu bütün emeklerimizi boşa çıkardı. Sonumuz hayırlı olsun" dediler. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı