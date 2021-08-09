Oltu'da caminin minaresi fırtınada yıkıldı
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Oltu'da caminin minaresi fırtınada yıkıldı

Oltu'da caminin minaresi fırtınada yıkıldı
Demirören Haber Ajansı / Murat Aydın - Haberler | Güncel

ERZURUM'un Oltu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, bazı evlerin çatıları uçtu.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, bazı evlerin çatıları uçtu.

Oltu'da etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sağanakla birlikte Kurupınar mevkisinde sel suları nedeniyle Oltu karayolu kısa süreliğine kapandı. Karayolu ekiplerinin çalışması sonucu yol trafiğe açıldı. Bir firmaya ait şantiye ile bazı ekili alanları su bastı.İlçenin kırsal İğdeli Mahallesi'nde caminin ahşap minaresi fırtına nedeniyle yıkıldı. Fırtına bazı evlerin çatılarını uçurdu. Minarenin yıkılmasına tanık olan Metin Kaya, "Caminin yakınında oturuyorum. Yağmurun ardından fırtına çıktı. Ağaçtan minareydi. Gözümüzün önünde devrildi Allahtan bir can kaybımız olmadı" dedi. 


Oltu'da caminin minaresi fırtınada yıkıldı
Oltu'da caminin minaresi fırtınada yıkıldı
Oltu'da caminin minaresi fırtınada yıkıldı
Oltu'da caminin minaresi fırtınada yıkıldı
Oltu'da caminin minaresi fırtınada yıkıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Aydın

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