Oltu'da acemi kasaplar iş başında Oltu'da acemi kasaplar iş başında Erzurum'un Oltu İlçesi'nde kurbanlık kesen çok sayıda acemi kasap kendilerini yaraladılar.

Oltu'da acemi kasaplar iş başında

ERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesi'nde kurbanlık kesen çok sayıda acemi kasap kendilerini yaraladılar.

Bayram Namazının ardından kurban kesme telaşına düşen Oltulular büyükbaş kurbanlıkları yatırmakta hayli zorlandılar. Kurban kesimi başladığı andan itibaren acemi kasaplar Oltu Devlet Hastanesi Acil polikliniğe gelmeye başladılar. Öğle saatine kadar 12 acemi kasap Oltu Devlet hastanesine müracaat etti.

Ömer Faruk Doğan çiftliklerinde kurban kesimine yardım ederken sağ elini kesti. Oltu Devlet hastanesine giderek ilk tedavisini yaptırdıktan sonra ameliyat olacağı öğrenildi. Bir çok acemi kasap çeşitli yerlerinden yaralanırken çoğu Oltulu vatandaş kurbanlarını kazasız kesmeyi başardı.

Kaynak: İHA