OLTU'DA 15 DAKİKA ETKİLİ OLAN DOLU VE SAĞANAK, KARAYOLUNU KAPATTI
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OLTU'DA 15 DAKİKA ETKİLİ OLAN DOLU VE SAĞANAK, KARAYOLUNU KAPATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'un Oltu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Oltu- Erzurum karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından önceden uyarısı yapılan sağanak, Oltu ilçesinde saat 16.30 sıralarında başladı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu ve yağış sonrası sel sularının getirdiği çamur ve balçık Erzurum-Oltu karayolunun birçok bölgesinde yolu kapattı. Sağanak sonrası oluşan selin getirdiği çamur ve balçıkla kapanan yollardaki araçlar daha fazla ilerleyemedi ve yolda kaldı. Sürücüler bir süre yolun ulaşıma açılmasını bekledi.

Karayolları ekipleri, çamur ve balçık sebebiyle kapanan Oltu-Erzurum karayolunu yaklaşık 2 saat süren çalışmalarını ardından yeniden ulaşıma açtı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

OLTU'DA 15 DAKİKA ETKİLİ OLAN DOLU VE SAĞANAK, KARAYOLUNU KAPATTI
OLTU'DA 15 DAKİKA ETKİLİ OLAN DOLU VE SAĞANAK, KARAYOLUNU KAPATTI
OLTU'DA 15 DAKİKA ETKİLİ OLAN DOLU VE SAĞANAK, KARAYOLUNU KAPATTI
OLTU'DA 15 DAKİKA ETKİLİ OLAN DOLU VE SAĞANAK, KARAYOLUNU KAPATTI
OLTU'DA 15 DAKİKA ETKİLİ OLAN DOLU VE SAĞANAK, KARAYOLUNU KAPATTI
OLTU'DA 15 DAKİKA ETKİLİ OLAN DOLU VE SAĞANAK, KARAYOLUNU KAPATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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