Oltu'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Oltu'da yapıldı.

Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un anma programı Oltu Kaymakamlığı konferans salonunda gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program günün anlam önemini belirten konuşmayı Oltu Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi müdürü Yunus Efiloğlu yaptı. Oltu Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi 12, sınıf öğrencisi Nigar Kırmızıtaş Uyan adlı şiiri okudu.Mehmet Akif Ersoyun hayatından kesitler sunuldu. Zulmu Alkışlayamam adlı şiirini Oltu Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Müdür Baş yardımcısı Nuray Türkoğlu okudu. Oltu Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi hazırlık sınıfı öğrencileri istiklal marşını okudular. Video gösterimi sunumuyla program son buldu.

Programa Oltu Kaymakamı Şenol Turan,Oltu Belediye Başkan vekili Baki Parlak,Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya, Oltu Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Ekrem Önder Uyar Oltu ilçe Emniyet müdür vekili Komiser İsa Kuzey, Oltu ilçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ethem Gökboğa, MHP Oltu İlçe Başkanı Mehmet Coşkun ve Okul Müdürleri katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı