Oltu'da 12 çiftçiye süt sağım makinesi desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Oltu ilçesine gönderdiği 12 süt sağım makinesi çiftçilere dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Oltu ilçesine gönderdiği 12 süt sağım makinesi çiftçilere dağıtıldı.

Nüğürcük Mahallesi'nde düzenlenen törenle süt sağım makinelerine kavuşan çiftçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Veteriner Hekim Yağmur Çelik, süt sağım makinesinin teknik özelliklerini uygulamalı olarak çiftçilere anlattı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Temel Aslan, Süt Sağımı ve Hijyen Kursu'nu başarıyla tamamlayan 12 çiftçiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin hediyesi olarak süt sağım makinesinden dağıttıklarını belirterek, bu imkanları sağlayan devlet yöneticilerine teşekkür etti.

Ardından kursiyerlere sertifikaları da takdim edildi.

Kaynak: AA