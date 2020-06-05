Oltu'da "101 Hatim Geleneği" başlatıldı Erzurum'un Oltu ilçesinde "101 Hatim Geleneği" başlatıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde "101 Hatim Geleneği" başlatıldı.

İstanbul'da faaliyet gösteren Marmara Oltulular Derneği tarafından başlatılan gelenek, ilçedeki tarihi Aslanpaşa Cami'sinde okunan hatmi şerifle başladı.

Dernek Başkanı Fatih Hiçdurmaz, Erzurum'da yıllardır süregelen 1001 Hatim Geleneği'nden ilham aldıklarını belirterek, Oltu'da da bu geleneği başlattıklarını ifade etti.

Kaynak: AA