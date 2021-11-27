ERZURUM (İHA) - Oltu Çayı'nda oluşan köpükler tedirgin ediyor

ERZURUM - Erzurum'da Oltu Çayı'ndan akan köpük ve gelen kötü kokular halkı tedirgin etti. Sebebi henüz belirlenemeyen koku ve köpüğün neden olduğunun araştırılmasını isteniyor.

İlçe merkezinin tam ortasından geçen Oltu Çayı'nın köpürmesi ve çevreye pis koku yayması endişeye neden oldu.

Oltulu Emekli Öğretmen Osman Aslan, "Bugün Oltu Çayında garip bir köpürme var daha önce bir iki defa yine köpürdü çayın yapısında olmayan bir durum ilgililer tarafından incelenerek sebebinin araştırılmasını istiyoruz. Daha önce birkaç kez daha böyle bir durum oldu doğal yapısına uygun olmayan bir durum" dedi.