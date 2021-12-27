Oltu çayı buz akıyor - Haberler
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Oltu çayı buz akıyor

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Haberler | Güncel

Oltu çayı buz akıyorERZURUM Erzurum'un Oltu ilçesinde dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı.

ERZURUM (İHA) - Oltu çayı buz akıyor

ERZURUM Erzurum'un Oltu ilçesinde dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı.

Doğu Anadolu Bölgesini etkisini altına alan dondurucu soğuklar Oltu'da da etkisini göstermeye başladı. Özellikle sabah erken saatlerde Oltu çayı etrafı buz tutuyor.

Oltulu esnaflardan Metin Keskin, "Oltu şuan en soğuk günlerini yaşıyor . Oltu çayından resmen buz akıyor. Hava çok soğuk gittikçede soğuyor" dedi.

Oltu çayı buz akıyor

Oltu çayı buz akıyor

Oltu çayı buz akıyor

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Son Dakika Haberleri

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