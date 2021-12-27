Oltu çayı buz akıyor
İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Haberler | Güncel
Oltu çayı buz akıyorERZURUM Erzurum'un Oltu ilçesinde dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı.
ERZURUM (İHA) - Oltu çayı buz akıyor
ERZURUM Erzurum'un Oltu ilçesinde dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı.
Doğu Anadolu Bölgesini etkisini altına alan dondurucu soğuklar Oltu'da da etkisini göstermeye başladı. Özellikle sabah erken saatlerde Oltu çayı etrafı buz tutuyor.
Oltulu esnaflardan Metin Keskin, "Oltu şuan en soğuk günlerini yaşıyor . Oltu çayından resmen buz akıyor. Hava çok soğuk gittikçede soğuyor" dedi.