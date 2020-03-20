Oltu canlı hayvan pazarı kapatıldı Oltu Canlı Hayvan Pazarı Korona virüsü yüzünden tedbir amaçlı olarak ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Oltu Canlı Hayvan Pazarı Korona virüsü yüzünden tedbir amaçlı olarak ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Oltu Gıda,Tarım ve Hayvancılık İlçe müdürü Temel Aslan, 114'ten fazla ülkeye yayılan Korona virüsü salgınına karşı tedbir amaçlı olarak Oltu ilçesinde Cumartesi günleri kurulan canlı hayvan pazarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını söyledi. Aslan, "Canlı hayvan pazarında kişiler arasında yakın temas çok oluyor, virüsü bir kişi bile taşıyor olsa bütün pazara yayılabilir. Bu nedenle canlı hayvan pazarımızı tedbir amaçlı kapattık. Ülkemiz zor günlerden geçiyor her vatandaşımız kendine düşen görevini yerine getirmemeli" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA