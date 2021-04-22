Oltu bir günde dört mevsim yaşadı

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir günde dört mevsim yaşandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir günde dört mevsim yaşandı.

Oltu sabah erken saatlerde aşırı rüzgarla uyanırken daha sonra kapalı bir hava hakim oldu Ardından yağmurla karışık dolu yağdı, ardından güneş açtı. Oltulular, "Bir günde dört mevsimi yaşadık" dedi.

Oltulu Esnaf Emrah Ceylan, "Bugün Oltu dört mevsimi yaşadı. Sabah rüzgarla karışık yağmur öğlene doğru dolu ikindi zamanı güneş açtı çok güzel bir hava oldu. İnşallah böyle güzel devam eder" dedi.

Ahmet Taşkın ise "Oltu"da hava istikrarsız tam olarak ne olacağını bizde anlayamıyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı