Oltu Belediyesi temizlik ekipleri yasağı fırsata çevirdi
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Oltu, Güncel

Oltu Belediyesi temizlik ekipleri yasağı fırsata çevirdi

Oltu Belediyesi Temizlik ekipleri sokağa çıkma yasağından faydalanarak Oltu'nun caddelerini yıkadı.

18.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 18.04.2020 13:13
Oltu Belediyesi temizlik ekipleri yasağı fırsata çevirdi

Oltu Belediyesi Temizlik ekipleri sokağa çıkma yasağından faydalanarak Oltu'nun caddelerini yıkadı.

Oltu Belediyesi Temizlik ekip şefi Zafer Keleş, "Sokağa çıkma yasak olunca araçlar trafiğe çıkmıyor ve caddelerimiz boş kaldı. Oltu Belediyesi Temizlik ekipleri olarak sokağa çıkma yasağını fırsata çevirip caddelerimiz temizce yıkadık. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Oltulu vatandaşlar ise Oltu Belediyesinin yapmış olduğu çalışmadan dolayı temizlik ekiplerine teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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