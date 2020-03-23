Oltu Belediyesi dezenfekte su ile caddeleri yıkıyor Oltu Belediyesi, korona virüsünden korunmak için tedbiri elden bırakmıyor.

Oltu Belediyesi, korona virüsünden korunmak için tedbiri elden bırakmıyor. Belediye ekipleri, caddeleri dezenfekteli su ile yıkadı.

Oltu Belediyesi ekipleri bir yandan şebeke suyundaki arızaları yaparken bir yandan cadde ve sokakları dezenfekte ediyor. Su tankerine doldurulan dezenfekteli suyu caddelere yol kenarında duran araçlar da dahil olmaz üzere yıkadı.

Oltulu Yılmaz Aydın, "Devletimiz Belediyemiz bizim sağlığımız için caddeleri dezenfekte ediyorlar. Bizlerde üzerimize düşen görevlerimizi yerine getirmeliyiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA