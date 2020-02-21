Oltu Anadolu Lisesinin voleybol başarısı
Liseler Arası Voleybol Turnuvası'nda bölge şampiyonu olan Oltu Anadolu Lisesinin kız takımı, Türkiye yarı finaline katılmayı başardı.
Liseler Arası Voleybol Turnuvası'nda bölge şampiyonu olan Oltu Anadolu Lisesinin kız takımı, Türkiye yarı finaline katılmayı başardı.
Erzurum'da düzenlenen ve 12 ilin şampiyon takımının katıldığı turnuvayı birincilikle tamamlayan öğrenciler, ülke genelindeki liseler arasında yarı finale kalma hakkı elde etti.
Öğrenciler, 26-29 Şubat'ta düzenlenecek yarı final karşılaşmalarına, beden eğitimi öğretmenleri Gürkan Çil ve Muhammet Nuri Zengin nezaretinde hazırlanıyor.