Oltayla 9 kilo 100 gramlık sinarit yakaladı

04.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:46

ÇANAKKALE 'nin Ayvacık ilçesinde tekneyle denize açılan Halil Ataç'ın oltayla 9 kilo 100 gram ağırlığında sinarit balığı yakaladı.

Edremit ilçesine bağlı Altınoluk mahallesinde balıkçılık yapan Halil Ataç, teknesiyle Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos mevkii açıklarına gitti. Sabah saatlerinde oltasını denize atan Halil Ataç'ın oltasına 9 kilo 100 gram ağırlığında sinarit geldi.

Kaynak: DHA

Sinarit avı için denize açıldığını söyleyen Ataç, "Denize sinarit avı için hazırlıklı açılmıştım ve olta takımlarımda ona göre hazırdı. Yem olarak kalamar kullandım. Fazla da bekletmedi beni. Keyifli bir av oldu. Sinarit avlayabilmek için balığın yaşadığı civarı bilmek gerekiyor. Sinarit taş balıklarından sayılsa da diğer taş balıklarından farklı olarak sığlıklara sokulmaz, derin su balığıdır. Taşlık, kayalık sahillerin, denize dik inerek yarlar oluşturan kıyıların çevresinde 30 metre veya daha derinlikteki kayalık, taşlık, sert dibi olan yerlerde; akıntı alan burun başlarında aranmalı. Deniz dibindeki yar başları de sinarit için uygun yerlerdir" dedi.9 kilo 100 gram ağırlığında sinarit balığı, Altınoluk Su Ürünleri Koperatifinin satış yerinde kilosu 100 liradan alıcısını bekliyor.- Balıkesir