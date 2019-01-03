Oltayla 8 Kiloluk Levrek Yakalandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde amatör balıkçılık yapan Onur Türk'ün (30) oltasına 8 kiloluk levrek takıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde amatör balıkçılık yapan Onur Türk'ün (30) oltasına 8 kiloluk levrek takıldı.
İlçedeki kardeşler balıkçılıkta çalışan ve amatör balıkçılık yapan Türk, oltasını denize bıraktı.
Bir süre sonra oltasındaki ağırlığı hisseden Türk, 8 kilogram ağırlığındaki levrek çekti.
Türk, şansına 8 kiloluk levrek yakaladığını belirterek, "Tezgaha koyarak kilosunu 80 liradan satışa sunduk. Muhtemelen lokantaya satılacak" dedi.
Kaynak: AA