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Oltaya balık değil martı takıldı

Oltaya balık değil martı takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ'da balıkçının oltasına saldıran martı kancaya takıldı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Elazığ'da balıkçının oltasına saldıran martı kancaya takıldı. Balıkçı tarafından kenara çekilerek kurtarılan martı tekrar doğaya bırakıldı.

Keban Baraj gölü kıyısına balığa giden Fatih Yayar, oltasına 'rapala' isimli maket balığı takarak suya attı. O sırada gök yüzünde balık arayan martı, maket balığı görerek saldırıya geçti. Maket balığı ağzına alan martı, kancaya takıldı. Durumu fark eden Yayar, martıyı kıyıya çekti. Kancadan kurtarılan martı ardından tekrar doğaya salındı.

Olayı anlatan Fatih Yayar, "Balık tutmak için rapala diye adlandırdığımız maket balığı suya attığımda gök yüzünde yavru balık arayan martı anı inişe geçti. Benim yeme saldıracağını anlayınca hızlı hızlı çekmeye başladım. Ama martı daha hızlı bir şekilde yeme atak yapınca yemi kurtaramadım. Daha sonra martıyı kurtarmak için kıyıya kadar çekip kurtardım. Doğaya geri saldım" dedi.

(Kamil Can Kılıç/ İHA)

Oltaya balık değil martı takıldı

Oltaya balık değil martı takıldı

Oltaya balık değil martı takıldı

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