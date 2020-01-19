Oltası yüksek gerilim hattına takılan amatör balıkçı öldü
Ordu'da balık tuttuğu sırada oltası yüksek gerilim hattına takılan kişi hayatını kaybetti.
19.01.2020 19:40 | Son Güncelleme: 19.01.2020 19:40
Ordu'da balık tuttuğu sırada oltası yüksek gerilim hattına takılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinin Yıldızlı Mahallesi'nde Temel Biçer (58), Civil Irmağı'nda balık tutmak istedi.
Irmak kıyısında suya savurduğu oltası bölgeden geçen yüksek gerilim hattı tellerine takılan Biçer, elektrik akımına kapıldı.
Biçer, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA