'Oltalama' yöntemi ile vatandaşları dolandıran 29 kişilik çete adliyeye sevk edildi- Dolandırıcılık paraları ile lüks araç almışlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Oltalama' yöntemi ile vatandaşları dolandıran 29 kişilik çete adliyeye sevk edildi- Dolandırıcılık paraları ile lüks araç almışlar

09.11.2020 10:23 | Son Güncelleme: 09.11.2020 10:50

- 'Oltalama' yöntemi ile vatandaşları dolandıran 29 kişilik çete adliyeye sevk edildi Dolandırıcılık paraları ile lüks araç almışlar Kocaeli'de internet üzerinden vatandaşları 'oltalama' yöntemi dolandıran 29 kişi adliyeye sevk edildi.

- 'Oltalama' yöntemi ile vatandaşları dolandıran 29 kişilik çete adliyeye sevk edildi

Dolandırıcılık paraları ile lüks araç almışlar

KOCAELİ - Kocaeli'de internet üzerinden vatandaşları 'oltalama' yöntemi dolandıran 29 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, dolandırıcılık paralarıyla aldıkları lüks araca ise el konuldu

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siber dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine il genelinde çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, internet üzerinden sahte siteler düzenlemek suretiyle, oltalama (fishing) yöntemiyle vatandaşları dolandıran çete tespit edildi. Ekipler, bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, vatandaşların uygun fiyatlardan ürün satma vaadiyle kart bilgilerini alarak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarıyla, çete üyesi olan 29 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Çete üyelerinin evleri, işyerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka kartı, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen 10 bin lira, suç gelirleriyle edinildiği değerlendirilen piyasa değeri 350 bin lira olan otomobile el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, otobüslerle Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

'Oltalama' yöntemi ile vatandaşları dolandıran 29 kişilik çete adliyeye sevk edildi- Dolandırıcılık paraları ile lüks araç almışlar
'Oltalama' yöntemi ile vatandaşları dolandıran 29 kişilik çete adliyeye sevk edildi- Dolandırıcılık paraları ile lüks araç almışlar
'Oltalama' yöntemi ile vatandaşları dolandıran 29 kişilik çete adliyeye sevk edildi- Dolandırıcılık paraları ile lüks araç almışlar
'Oltalama' yöntemi ile vatandaşları dolandıran 29 kişilik çete adliyeye sevk edildi- Dolandırıcılık paraları ile lüks araç almışlar
'Oltalama' yöntemi ile vatandaşları dolandıran 29 kişilik çete adliyeye sevk edildi- Dolandırıcılık paraları ile lüks araç almışlar
'Oltalama' yöntemi ile vatandaşları dolandıran 29 kişilik çete adliyeye sevk edildi- Dolandırıcılık paraları ile lüks araç almışlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU

İlgili Haberler

'Oltalama' yöntemi ile vatandaşları dolandıran çete polisin operasyonu ile çökertildi: 29 gözaltı
'Oltalama' yöntemi ile vatandaşları dolandıran çete polisin operasyonu ile çökertildi: 29 gözaltı
Gamze Açar'ın şüpheli ölümü ile ilgili gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi
Gamze Açar'ın şüpheli ölümü ile ilgili gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi
- Bahçelievler'de genç kadını canice öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi
- Bahçelievler'de genç kadını canice öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Madonna Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Arda Turan Fatih Terim Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım İstifa Galatasaray Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Oltalama' yöntemi ile vatandaşları dolandıran 29 kişilik çete adliyeye sevk edildi- Dolandırıcılık paraları ile lüks araç almışlar - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 11:06:25. #1.14#
title