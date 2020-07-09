'Oltalama' soruşturmasında 3 kişi daha yakalandı BOLU'da, 'oltalama' yöntemiyle 447 bin TL dolandırıcılık yapan suç örgütüyle ilişkisi olduğu tespit edilen 1'i kadın 3 kişi daha gözaltına alındı.

BOLU'da, 'oltalama' yöntemiyle 447 bin TL dolandırıcılık yapan suç örgütüyle ilişkisi olduğu tespit edilen 1'i kadın 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Geçen ay 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 17 kişi yakalanmış, 8 kişi tutuklanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'oltalama' yöntemiyle banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirdiği kişilerin banka hesaplarından internet bankacılığıyla çektikleri paraları başka banka hesaplarına transfer ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. 447 bin TL'lik haksız kazancın elde edildiği belirlenen soruşturma kapsamında, geçen ay 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 kişi, yakalandı. Şüphelilerden 8'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı genişleten Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Sularla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 kişinin daha suç örgütle bağlantısı olduğu tespit edildi. Örgüt üyesi olduğu değerlendirilen Ş.İ. (38) isimli kadın ile T.B. (51) ve F.A. (39), 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'bilişim sistemlerini kullanılması ile nitelikli dolandırıcılık' ve 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, 4 gün süren sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA